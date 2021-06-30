高雄市清晨發生一起墜樓意外。今天清晨6點多，一名女子從新興區五福路、復興路口附近一棟大樓上突然墜下，先落在一輛轎車車頂上，壓壞車頂後，跌落地面，整個人躺臥在街頭上，路過的民眾路過看見不明物體落下並發出巨響，轉頭一看驚見竟然有一具滿身是血的身軀，紛紛驚嚇閃避，經民眾報警後，高雄市消防局派員到場時，已發現該名女子無生命跡象，目前正清查附近住戶釐清死者死者身分，警方已封鎖現場，由鑑識小組已進行採證釐清事發原因。