高雄女子清晨墜樓壓毀車頂慘死街頭 路人驚見巨響嚇呆 08:312021/06/30 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市新興區一名女子清晨墜樓慘死街頭，路人經過驚見巨響嚇呆。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市清晨發生一起墜樓意外。今天清晨6點多，一名女子從新興區五福路、復興路口附近一棟大樓上突然墜下，先落在一輛轎車車頂上，壓壞車頂後，跌落地面，整個人躺臥在街頭上，路過的民眾路過看見不明物體落下並發出巨響，轉頭一看驚見竟然有一具滿身是血的身軀，紛紛驚嚇閃避，經民眾報警後，高雄市消防局派員到場時，已發現該名女子無生命跡象，目前正清查附近住戶釐清死者死者身分，警方已封鎖現場，由鑑識小組已進行採證釐清事發原因。 豪雨沖刷 中市南區人行道驚見天坑 居民驚見3公尺巨鱷趴門前 張血盆大口怒戰警方 #高雄 #女子墜樓 #身亡 #倒臥街頭 #驚見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房客稱「有鬼」突搬離消失 房東破門驚見滿地屎尿嚇壞 12:102021/06/27 社會 正妹穿細肩帶短裙跳廣場舞 大媽一看氣炸扯髮暴打 16:342021/06/28 搜奇 高雄街頭兇殺 男被轎車撞飛再遭3惡煞棍棒狂毆慘死 07:472021/06/30 社會 獨／中山大學諾魯籍女碩士陳屍出租套房 檢警今解剖證實一屍兩命 13:022021/06/28 社會 霸氣警喊「再跑就開槍」 失業廚師車手腿軟趴地投降 10:422021/06/29 社會 他確診住院4個月收帳單！醫藥費高達8000萬 百萬人驚呆 11:522021/06/28 搜奇 女護士指甲驚見「詭異紅線」醫生一查竟是罕見癌症 12:292021/06/29 搜奇 高雄襲胸之狼遭訴 2小時連犯4案連60歲婦人都不放過 17:452021/06/29 社會 高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案 急召回150多名住戶 16:112021/06/29 生活 8越南男女聚會慶喬遷 吞48萬元罰單 04:102021/06/28 地方新聞 房客稱「有鬼」人間蒸發！房東破門驚見「滿地屎尿」崩潰 網：馬桶變麻辣鍋 12:092021/06/28 房市新訊 社會熱門新聞 雲林芭樂攤絕地求生 滿500逆天長腿比基尼辣模親送到府 - 社會 高雄街頭兇殺 男被轎車撞飛再遭3惡煞棍棒狂毆慘死 - 社會 高雄女子清晨墜樓壓毀車頂慘死街頭 路人驚見巨響嚇呆 - 社會 柔道童遭重摔27次撐70天不治 狠心教練故意犯罪恐無期徒刑 - 社會 【詐騙界男蟲】為詐騙蒟蒻男對峙 10姝警局內互瞪搶當「唯一正宮」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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