這次殲-7台海巡航出乎意料地受到兩岸媒體與網民熱議，未來台海巡航如果還要有更高的熱度，恐怕得出動殲-20才有可能了。（圖／美聯社）

在共機持續進行進入台灣防空識別區的巡航任務中的這10個月中，派遣的戰機有多次高達20架以上，但從未有哪一次像6月17日這次一樣引起這麼多的討論。原因不是共軍派出什麼先進戰機，而是派出了4架令兩岸專家與民眾都相當意外的殲-7戰機。這款正在陸續退役的戰機這時進入巡航台海的第一線任務，在兩岸引起各種議論與猜測，未來如果要超越這種關注的熱度，大概只有派出殲-20才做得到了。

近幾年來解放軍各種新型武器裝備快速推出，殲-7戰機能還登上新聞頭條，讓很多人感到意外。殲-7這款改裝自前蘇聯米格-21的戰機，與大陸航空工業淵源極深，可以上溯至上個世紀60年代，它在大陸由仿造轉向自主研發戰機的歷程上有最具代表性的作用。其實殲-7多年前已經停產，目前尚在服役的數量不多，主要是雙三角翼的E/G型號，總數僅約300架。除部份轉為教練機，其餘則隨著新機服役而陸續除役。

殲7戰鬥機有多達十多種改款，也是大陸過去外銷戰機的主力。（圖／新浪網）

共軍在此時派出殲-7戰機，外界猜測很多，比較多的專家認為是訓練較資淺飛行員，也有人認為是針對沿海航空部隊在做電子對抗訓練，或是讓一些原部署於內陸的戰機熟悉沿海的地理與氣候實況。若依共軍訓練的習慣，殲-7雖是老舊機型，但性能尚佳、輕便靈活，使用與維護成本低。在目前這種常態性的軍事行動中，運用這種不怕耗損的裝備進行實地訓練，具有極高的成本效益。這次首度參加台海巡航，倒像是要把剩餘壽命消耗完，也順便熟悉路線。

如果回顧殲-7在兩岸之間的角色，它自從改良並國產化後，一直都是共軍主力戰機，承擔中國大陸多年的空防重任。不過，在1994年美國小鷹號航母與共軍091核潛艇之間的「中美黃海對峙事件」上，殲-7對上美軍F/A-18大黃蜂與F-14雄貓戰機，充份暴露了代差造成的性能上弱點，加上航程不足，以致營救091核潛艇失敗，最後改派殲-8與蘇-27，加上數量優勢才迫退了美軍F-14。

大陸殲-7戰機早已停產，目前尚有300架左右服役，正在陸續淘汰中。（圖／網路）

另外在1996年台海危機時，殲-7的戰力在面對2個航母戰鬥群近百架先進戰機與預警機時再次出現明顯劣勢，若加上當時台灣空軍F-5與配備中距離空對空飛彈的IDF，也是毫無勝算。當時大陸的3代機只有24架剛具備初始戰力的蘇-27，以及數架改裝殲-8配備俄製的中距離導彈。戰機總數量雖多達4000多架，但9成都是殲-5、殲-6型。台海危機之後台灣陸續獲得幻象2000與F-16，讓兩岸戰機在質的方面有較大落差，僅能以數量及改變戰術來補其不足。然而，20年後兩岸軍事情勢已完全不同，當年的主力殲-7再次高調現身台海執行巡航任務，確實讓人發出「此一時、彼一時」的感嘆。

共軍對台巡航機型也有幾個不同階段，早期主要以轟-6K轟炸機，運-8\9系列偵察機為主，加上預警機如空警-500、空警-2000，以及殲-10、殲-11、殲-16等戰鬥機，數量與規模也有逐漸擴大之勢，在6月15日一天之內更高達破紀錄的28架次。目前看來，目前共軍各式戰機包括轟-6系列、運-8/9系列、殲-10/11/16、與購自俄羅斯的蘇-35，都已參加過繞台或台海巡航，加上這次的殲-7，大概只有殲-8與殲-20還未加入對台威懾任務。

殲7改款極多，改良型的戰機與教練機各有十幾種，有些款式改得在外型上幾乎都認不出來了。圖為稱作殲-7終極魔改版的 殲-教9，有可能成為中共第一代自製艦載教練機。（圖／網路）

由於過去大陸曾將殲-6改裝成無人機，用以搭配殲-7、殲-8作戰，這次殲-7意外出動讓外界猜測可能是已改裝成無人機的殲-7。但是若就目前實用上而言，殲-7壽命雖所餘無多，常態化巡航任務還是應付得來，就算拿巡航當作訓練，其耗損成本較低，用老機型對上台灣的3、4代機還是很划算的。

殲-7巡航台海也出現一些意外的影響，有些外媒猛酸解放軍裝備上如何暴露弱點，大陸網民與軍事愛好者也認為讓老舊戰機調往第一線會影響形象。以前出現年節時出現舊式裝備時，都會被認為是刻意向黨中央「哭窮」，現在居然前出到第一線進行巡航，網民酸言酸語稱：「殲-20哪去了？都去慶祝黨慶了？」有些人認為共軍是抬出舊裝備藉機索要經費換新機。這次殲-7出勤台海引發很多反應完全始料未及，預計共機進入台海巡航還會持續很長時間，未來如果還有哪型戰機能像殲-7這般引起兩岸媒體與網民議論的話，恐怕只有最先進的殲-20隱形戰機加入巡航台海，才能超越這次各界關注的熱度了。