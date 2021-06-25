ESG(環境保護、社會責任與公司治理)永續發展蔚為潮流，兆豐金(2886)旗下兆豐證券成立永續經營業務(ESG)執行小組，積極分工執行各項ESG永續發展事務。兆豐證券亦相當重視ESG永續投資概念，規畫發行以「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」為標的指數之ETN，預計於今(25)日正式上櫃掛牌，落實ESG永續投資精神。

兆豐證券接軌國際推動永續金融，繼先前發行表現亮眼之「兆豐電子菁英30報酬指數指數投資證券」後，更進一步推出「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」為標的指數之ETN，每單位發行價格5元、發行總額2億元，存續期間為3年，年投資手續費率1%，預計發行4000萬個單位。採取發行量加權方式篩選符合ESG標準，且市值規模最大的電子龍頭上櫃股票，重視公司治理穩健經營與股東權益精神，將有助於投資組合長期績效表現，提供重視永續責任的投資人作為最佳決策參考。

有鑑於台灣最具代表性的中小型股票多數集中於上櫃股票市場，而上櫃市場中又以台灣最具競爭優勢的「電子業」為第一大族群；兆豐證特選上櫃ESG電子菁英報酬指數是由上櫃市場中交易最具規模，且企業社會責任分數達一定標準的電子股為指數成分股，充分落實ESG永續經營的理念，應可成為永續投資我國電子中小型股票的最佳選擇。

兆豐證券於今年成立的永續經營業務(ESG)執行小組中，設立「公司治理」、「永續金融」、「員工關懷」、「環境永續」及「社會共榮」等五大功能小組， 深化落實員工關懷制度，及以多元化志工行動關懷社會，以達社會共榮之目標，並在永續範疇上推進ESG相關之金融投資商品，積極布建永續發展藍圖，朝向幸福職場的企業之路邁進。