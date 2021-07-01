國泰金(2882)旗下兩家子公司國泰世華銀行與國泰證券，取得金管會推出的「高資產客戶新財管方案」（財管2.0方案）執照，是目前唯二取得雙執照的金控之一。國泰世華銀行自2013年起即成立私人銀行部門，高資產客戶經驗豐富，且與會計師、律師、財顧等專業機構共構出多角化策略聯盟。

國泰世華銀行指出，今年第3季將正式開辦「財管2.0」業務，憑藉海外67個服務據點，且在金融重鎮香港、新加坡的據點運作日益成熟，以及集團資源，國泰世華銀行已具備足夠的能力，開發接軌國際財管趨勢的多元化金融投資產品。

國泰世華銀行私人銀行部門創立之初便循國際私銀規格，設立專屬客戶關係經理和顧問諮詢團隊。在數位競爭力上，投入大量資本導入國際頂尖私銀所使用的資訊系統，幫助團隊全盤掌握客戶投資組合、報酬及風險試算，有效提高決策效率以及風險控管能力；同時，發展投資適配性框架模型，針對多樣態的客戶都能精準且快速擬定最適化投資方案。

產品競爭力上，則透過特定金錢信託投資業務、銀行金融行銷業務及兼營證券自營業務等平台，提供多元化的投資商品，包括債券、基金、ETF、結構型商品、股票、外匯與利率衍生性商品、及客製化私募商品等。具有深厚金融實務經驗的服務團隊再加上成熟的軟、硬體建置，國泰世華成功發展出精品化的私銀服務模式，大幅推進了台灣私人銀行經營格局。

國泰世華銀行表示，未來將持續開發創新金融產品並與國泰證券合作，滿足更多「億級」客戶的投資需求，也將結合信託2.0家族信託等服務，強化財富傳承顧問諮詢功能，提供高資產客戶服務。