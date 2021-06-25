台股加權指數25日開在17471.07點，大漲63.11點，，台積電（2330）開高在598元，航運股慧洋-KY（2637）領軍航運股向上，電子股及航運股齊步走揚，鋼鐵、車電及蘋概股亦表態，早盤指數已大漲逾150點，有望進一步挑戰前高。

受到美國總統拜登決定支持兩黨參議員協商好的基礎建設方案激勵，那斯達克指數、標準普爾500指數雙雙創下歷史收盤新高，由特斯拉領軍走揚。

道瓊工業平均指數6月24日終場上漲0.95％（322.58點）、收34196.82點。那斯達克指數上漲0.69％（97.98點）、收14369.71點，連續第4個交易日創歷史收盤新高。

費城半導體指數上漲1.77％（56.58點）、收3253.80點，創6月14日以來收盤新高。

元富投顧指出，從籌碼面來看，融資餘額持續減少，籌碼沉澱，台股呈現價漲量縮格局。再從技術面來觀察，大盤回測月線後持續走高，站在季月線之上，下檔支撐強，大盤處三角形收斂末端，有機會突破向上挑戰，區間以17200～17500點來看待。

短線資金輪動快速，適逢投信季底作帳期間，可留意投信加碼個股，焦點股有合晶、晶技、強茂、旺宏。比特幣從谷底反彈大漲近20％，可觀察麗臺、東典、撼訊。

元富投顧指出，大盤反彈至相對高檔區，接近前波高點17709點，壓力漸增，未來將進入高檔震盪格局。