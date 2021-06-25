23年前當時17歲的林姓少女遭毒打絞死焚屍，凶手逍遙法外多年，後因祕密證人檢舉被查獲，一審將凶手潘子鑑、陳諭詩依殺人罪判處無期徒刑，上訴後，台灣高等法院認定，2人有逃亡之虞，裁定從本月24日起延長羈押2個月。可抗告

林姓少女1998年從苗栗北上，受雇於現年42歲的潘子鑑、43歲陳諭詩，及41歲吳男、38歲陳女兩對情侶一起合資經營的檳榔攤，陳女因懷疑林姓被害人和吳姓男友有曖昧，且認為是林女檢舉潘吸毒，因此打死林女。

桃園地院將潘、陳判處無期徒刑，同案陳姓女共犯，因犯案時未成年由少年法庭審理中，潛逃國外的吳男發布通緝；高院之前開庭時，死者父親由律師發言表示，凶手殘暴、人神共憤，且至今否認犯罪，已符合兩公約「最嚴重之罪」應處死刑。

由於潘子鑑、陳諭詩押期將屆，高院進行訊問，檢察官認原羈押原因仍在，有繼續羈押之必要，潘子鑑則主張因疫情關係無法出國，沒有繼續羈押的必要，陳諭詩說罹患疾病需離開看守所就醫。

高院認為，依醫院診斷證明，陳諭詩所罹疾病已接受手術治療，只需持續服藥及定期追蹤即可，且看守所內均有提供適當醫療，考量2人有逃亡之虞，裁定從6月24日起延長羈押2月。