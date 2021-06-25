國內疫情持續，三級警戒再度延長到7月12日，在台南有20年歷史的鴻品牛肉湯位於中華西路的市政府分店，不敵疫情，宣布營業至7月底，業者宣布歇業同時也痛批「無能政府一再延遲警戒」，台南市長黃偉哲日前曾喊話中央加大紓困力道，今天重申，疫情之下，餐飲業受極大衝擊，希望大家努力「買爆它」，並建議中央針對三級警戒再延長給予第2次加碼紓困。

該牛肉湯業者表示，三級警戒一再延遲，看不見疫情盡頭，「每月固定開銷70、80萬元，再多錢也禁不起，感謝這段時間顧客支持，下台一鞠躬。」

黃偉哲說，封城或嚴格疫情警戒都會造成很多事業傷害，企業經營遇到困境難免有情緒，市府會提供相關紓困方案，經發局上午也已派員跟業者溝通。

黃偉哲說，台灣防疫以來，即使現在進入三級警戒，相對衝擊還是比其他國家輕，既然是同島一命，希望大家都能夠盡量互相體諒與協助，對於受損害的店家，大家可以努力「買爆它」。

黃偉哲也喊話中央，應依照三級警戒長度等比例給予紓困，既然第一次已經給了一次性紓困金額，隨著三級警戒拉長，可再給予第2次加碼，畢竟，若三級警戒一直延，一次性紓困金額，是不夠的。