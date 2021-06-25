受惠於其最大市場北美區強勁的業績表現，運動用品大廠Nike上季營收創新高，且擺脫虧損重拾獲利，表現遠優於市場預期，且隨著經濟擴大解封和北美業績持續回溫，該公司看好本財年（自6月起）營收可望首度突破500億美元，受此激勵，周四Nike盤後股價飆升逾14%，報152.44美元。

Nike財務長在財報發布後的法說會上表示，本財年營收將實現低2位數增長，並將首度突破500億美元大關。該預測優於分析師預估的營收約485億美元。

不過，該公司亦提出警告表示，今年仍將面臨供應短缺和物流成本攀升的不利影響。

Nike公布第四財季（截至5月31日）總營收年增95.5%，為123.4 億美元，優於市場預估的110.1億美元，並創下歷來單季新高。淨利為15億美元，去年同期為虧損7.9億美元。經調整後每股盈餘為93美分，優於市場預估的每股盈餘53美分。

因北美的疫情緩解，帶動當地消費力道，Nike第四財季北美區營收較前一年同期倍增，達到53.8億美元，優於分析師預估的43.1億美元，並創下歷史新高，若與2019年同期相比則成長29%。

大中華區營收年增17%，為19.3億美元，不如市場預估的22億美元。

此外，第四財季數位業務營收年增41%，與2019年同期相比更爆增1.47倍。