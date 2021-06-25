媒體23日公布最新民調，有綠營「太子」之稱的桃園市市長鄭文燦的表現在六都中排第五，聲勢恐難敵副總統賴清德。前台南縣縣長蘇煥智表示，桃園華航諾富特飯店混住，被認為是這波疫情爆發的關鍵，鄭難辭其咎又因身分尷尬不敢跟中央持不同意見，聲量難以升高；後續若無大改變，其2024「太子」之位就不妙了，可能會被賴超越。

根據台灣民意基金會23日所公布民調，六都市長表現滿意度依序為：新北市市長侯友宜的45.5%，台北市市長柯文哲的36.7%，高雄市市長陳其邁的27.8%，台中市市長盧秀燕的18.1%，桃園市市長鄭文燦的8.9%，台南市市長黃偉哲的8.6%。

針對這份民調，蘇煥智今日（25）接受香港媒體《中評社》訪問直言，這場疫情對鄭文燦的影響很大，甚至可能讓鄭的政治聲量發生強烈波動，看起來這個民調結果後續很難有大變化，鄭的劣勢很難再翻轉了，這對他的2024太子之路相當不妙。

鄭文燦被視為2024年蔡英文接班人，這波疫情會不會讓綠營「太子」換人當？蘇煥智認為，這件事的整體情勢沒那麼容易被改變，但如今的民調跡象對鄭真的相當不妙，因為鄭想超過賴有所困難。蘇分析，賴雖在這波疫情沒做事，但安靜躲起來反而沒事，反觀鄭有舞台給他表演卻扣分，沒有發揮處理疫情的能力，故對這個民調結果一點也不意外。

蘇煥智指出，盧秀燕的民調也超越鄭文燦，這點很好理解，因為盧的身分能跟中央不同調，而鄭是中央做不好也不能講，加上桃園諾富特飯店混住問題，這些族群與華航工會都是鄭的支持群眾，從這份民調看來鄭真的面臨問題；值得注意的是，賴清德因跟蔡英文關係不似鄭緊密，在這波執政危機中反而受傷較小。