中油大林煉油廠外海卸油浮筒22日凌晨因輸油管線破裂，導致原油外洩汙染屏東琉球鄉周邊海域，而海保署雖稱岸際油汙已改善，但從23日晚間的雷達衛星影像發現，小琉球東南方的海面上有油汙面積達290平方公里，對此，海保署有意聽取琉球區漁會的建議，雇用商漁民清油汙。

中油工作船大林一號及大林九號於海上以攔油索圍堵油汙。（海保署提供／謝佳潾屏東傳真）

海保署指出，藉由衛星影像追查，發現小琉球東南方海面仍有部分油污，要求中油立即採取措施，而中油雖即刻派遣8艘船隻至衛星影像疑似浮油區域巡航，但卻未發現浮油，海巡25日出動無人機監測後確定無油汙，但發現油汙有往東南方擴散趨勢，目前離車城鄉後灣村最近約13公里。

中油聞訊後，趕緊出動3艘工作船前往浮油現場，以攔油索圍堵浮油，並請求琉球區漁會協助。對此，琉球區漁會總幹事蔡寶興建議，可雇用漁船、筏，請漁民協助清油汙，並公告若有漁船在海上發現油汙就給予奬金，藉此全力將油汙堵在海上，同時也要公告定位點好讓漁船避開。

蔡寶興說，若沒盡快控制油汙面積並清除，真的很擔心會隨潮流飄散地更廣，甚至漂回小琉球也無不可能，因此強烈建議中油一定要設法盡快解決油汙問題。

針對蔡寶興的建議，中油有意接納，將於海口港雇用8艘漁船，預定明後兩天加入，以2船一組內圍堵執行油汙回收作業，並酌情擴大租用民間船隻協助。

海保署表示，現階段的工作重點在於清除，此次洩漏油品為阿拉伯重質原油，屬液化石油氣、汽油、煤油、柴油、燃料油之混合物，當中輕質的成分約10至15％，約1至2天會揮發於空氣，加上這幾天的天氣以及雷雨，使得油汙面積慢慢減少。

但海保署強調，中油的處分不可減，依據海洋污染防治法第18條，可處20至100萬元，目前已函請中油依行政程序法提出意見陳述，視狀況依法裁處。