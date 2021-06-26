高雄市副市長林欽榮（前）到蚵子寮魚貨直銷中心視察，他入場前以簡訊實聯制登記。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

蚵仔寮是北高雄民眾假日採買魚貨的去處之一，由於疫情緊張，日前高雄市長陳其邁不滿蚵子寮人潮聚集，要求海洋局做好管制，一天內改善，做不到就關門。市府26日對蚵子寮魚貨直銷中心做好人潮管控，避免疫情出現破口。

在陳其邁發話後，蚵子寮魚貨直銷中心已經啟動入場人流控管，控制入場容流量，該中心的入場管控人數是120人，工作人員將人數管控在80至90人，並落實保持社交距離、實聯制、量額溫及戴口罩等。

高雄市副市長林欽榮26日率領市府海洋局、經發局、警察局，及梓官區公所人員，前往蚵子寮魚貨直心中心視察。由海洋局長張漢雄、警察局長黃明昭、梓官區漁會總幹事張鈞華等人陪同。

林欽榮表示，蚵子寮魚貨直銷中心管理單位梓官漁會已進行3大防疫措施，執行單一出入口管制，在入口處皆有人員執行實聯制登錄，並量測體溫與噴酒精消毒等作為。

林欽榮並指示梓官魚貨直銷中心設置網路監控攝影機（IP CAM）及廣播喇叭，IP CAM進行影像辨識，當人流聚集到達設定值時，啟用廣播告知中心內的民眾。