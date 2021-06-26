國道3號土城路段北上44.8公里處，今（26）日下午3時47分1輛自小客車自撞護欄翻覆，車內1人輕傷、1人意識模糊，均已送往亞東醫院救治。該路段因事故暫時封閉2線道，導致車速30公里以下，現場狀況於4時20分許排除，交通恢復順暢，國道警方已在調查事故原因。