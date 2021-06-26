國3北上土城路段小客車自撞護欄翻覆 2人送往亞東醫院 16:362021/06/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3土城路段自小客自撞翻覆。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號土城路段北上44.8公里處，今（26）日下午3時47分1輛自小客車自撞護欄翻覆，車內1人輕傷、1人意識模糊，均已送往亞東醫院救治。該路段因事故暫時封閉2線道，導致車速30公里以下，現場狀況於4時20分許排除，交通恢復順暢，國道警方已在調查事故原因。 萬華街友酒後起衝突撂人10打1 快篩結果出爐 台中彩券行老闆娘居隔21天 3採確診 #土城路 #1人 #北上 #翻覆 #國3 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆陰轉陽＋3！2養護中心住民前6採全陰 7採確診 15:322021/06/26 生活 萬華火燒公寓頂32人奔逃 2老人成焦屍 04:102021/06/26 社會新聞 3生肖身邊貴人最多 一路順遂就像開外掛 06:302021/06/26 運勢 最漫長的巡官路 15警員取得警大結訓近2年才分發 13:482021/06/26 社會 每2年打1次新冠疫苗 恐成常態 04:102021/06/26 焦點要聞 竹東醫療機構再增1人染疫 同樓層累積4確診 15:072021/06/26 生活 桃園今增3確診 足跡曝光遍及旅店、全聯、農會、藥局 15:412021/06/26 生活 桃園今＋3 1人躲旅館採檢確診 國軍桃園總醫院群聚累計33例 16:442021/06/26 生活 WHO預料1至2個月內 再准1或2種疫苗緊急使用授權 04:252021/06/26 國際 屏東2名Delta確診者曾二度造訪 台南急匡列4人 16:542021/06/26 生活 大咖外資洩凶兆 台灣等6國恐爆金融危機 14:162021/06/26 財經 社會熱門新聞 好意思出遊？頭城掛「宜蘭人都在家」帆布嗆爆：你來幹嘛 - 社會 社頭透天厝炊粿瓦斯爆炸 夫衝火海59歲婦人全身燒燙傷不治 - 社會 諾魯籍女大生陳屍出租套房 屍體發出惡臭警封鎖現場調查 - 社會 高速公路超速被攔 他見正妹女警怒轉笑：付的不是罰單是聘金 - 社會 私人車位整天被占用 網教這神招：再也沒看過外車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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