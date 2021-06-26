台北市長柯文哲昨日表示台灣確診黑數大，外界關心他是否贊成擴大篩檢，三級警戒又會不會因此延長。柯今日指出，解封、解隔離與否已經不是醫學問題，是政治文化問題，像美國每天都有1萬人感染，大聯盟還是照打，大家還是看棒球吃爆米花，「他們也不怕。」

面對台灣變種病毒襲台，柯文哲昨接受廣播節目訪問時指出，疫苗打2劑大部分還是擋得住，但沒有保證不會感染，也說17年前SARS才慘，因為沒有疫苗，死亡率高達13％，台灣是最近表現怪怪的，不是死亡率高，應該是黑數太大，很多感染的沒有抓出來。

他還分析，台灣醫療水準在世界平均以上，但台灣確診者的死亡率達3％，全世界才2.17％、美國1.79％，應該是分母被低估，台灣醫療在全世界排名不可能在平均以下，台灣黑數應該是加1倍。

對此，外界好奇柯是否會認為要擴大篩檢？三級警戒是否會因變種病毒、社區確診黑數而延長？柯說，解封、解隔離與否已經不是醫學問題，是政治文化問題，像美國每天都有1萬人感染，大聯盟還是照打，大家還是看棒球吃爆米花，他們也不怕，因此這問題他很難回答。