水牛坑周遭公路旁的出入口使用鋼筋及螺帽圍住避免汽機車進入（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

林口「台版美國大峽谷」現人潮 公所以「鋼筋」代替封鎖線強化封鎖（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

全台三級警戒延長至7月12日，近日確診數有下降趨勢，戶外景點開始湧現人潮，林口區水牛坑有「台版美國大峽谷」之稱，近期出現群聚越野車輛及遊客，林口區公所、分局出動人力驅散，公所加強管制，以「鋼筋」代替封鎖線，強化封鎖，要求民眾切勿群聚，避免遭罰。

林口區公所近日發現，位於林口嘉寶里有「台版黃牛大峽谷」、「台版美國大峽谷」之稱的水牛坑，最近許多越野車輛及遊客開始湧現，每逢假日，多次與林口分局同仁出動大批人力前往驅離。

山坡的另一邊有濱海步道及觀景咖啡廳可觀賞海景，因景色優美，吸引遊客駐留欣賞，近期常接獲民眾舉報，現場有人潮群聚問題。林口公所經建課鄭舒文課長表示，公所和分局已組成任務編組，不定時駐點針對聚集遊客勸離，針對不願意聽從勸導的遊客，更會依法開罰。

林口區公所指出，水牛坑封鎖線屢因海邊風勢太大而被吹斷，公所已針對周遭公路旁出入口，使用了鋼筋強化封鎖，海岸沿線風景區旁的停車格則放置紐澤西護欄，濱海步道的入口也強化穩固封鎖線設置，限制民眾進入。

林口區長藍品畯表示，近日確診數有明顯下降，但目前仍是三級警戒期間，為避免在疫情下半場出現疫情破口，請民眾不要鬆懈，周末仍應盡量待在家裡防疫，減少不必要的外出。另外也會與林口分局持續緊密合作，對於人潮易聚集的景點加強巡視，避免人潮聚集造成防疫破口。