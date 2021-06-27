才剛宣布成軍的台中太陽，26日爆發不少阿拉伯人帳號用中文在官方IG留言支持風波，遭到不少球迷狂酸「造假」，沒想到台中太陽選擇逆向操作，火速製作印有「我愛太陽」與「誰是阿拉伯人」阿拉伯文版限量短T，在官方臉書粉絲團舉辦贈獎活動。

這次風波的爆發，原因是過去兩天突然在台中太陽官方IG上面，出現不少阿拉伯人的IG帳號，明明名字與照片都像阿拉伯人，卻用中文在台中太陽官方IG上面留言表達強烈支持，馬上引發軒然大波，就連太陽總經理汪蔚傑都留言說明。

可是才隔1天，台中太陽隨即推出粉絲團贈獎活動，擺明就要逆向操作，只要球迷在官方粉絲團按讚，且在贈獎貼文下面回覆「我愛太陽 أحب الشمس」，更成功標記兩名朋友，就可獲得抽獎機會，只要留言每超過100則，就多1組抽獎機會。

其實從T1聯盟宣告成立開始，都被球迷或鄉民狂酸是來跟PLG分一杯羹，在台中太陽的官方社群媒體上面也常看到這種狂酸留言，不過台中太陽反而利用這波負面聲量，藉由這次贈獎活動增加球隊的曝光度，或有機會成為相當另類的負面行銷。