全台三級警戒期間中央祭出「室內5人、室外10人」禁令，但仍有人無視這項規定，桃園26日晚上傳出12男女，聚集在一家知名火鍋店頂樓喝酒聊天，不但附近一名住戶PO文附照抱怨，這群人喝酒喧嘩到凌晨12時，報案後未遲遲等不到警方到來，讓他氣得寫下「警察吃？桃園無法了？」。對此，桃園警方回應表示，已通知店家到案說明，因已違反限聚令，已函送衛生局裁罰，最重恐罰360萬元。

發文的原住戶在臉書《桃園爆報》寫下：「同安街與莊二街口某火鍋店二樓，26日晚間12名男女喝酒喧嘩，到了深夜還能聽見吵鬧聲，報案後卻遲遲不見警方前來，一直持續到凌晨12點，拍下嬉鬧影片，疑似還有女子醉倒在地」，畫面引來網友熱議。

但轄區警方表示，當晚9時26分獲報後，於34分抵達現場，到場時餐廳大門深鎖未營業，也沒聽到喧嘩聲，敲門許久未得到店家回應，並無不理，後來有民眾貼出相關影音，因確實有群聚情事，已聯繫周姓餐廳負責人前來說明。

周姓老闆供稱，當天是出借3樓露台場地，給一名楊姓友人聚餐，自己在現場，也知道三級警戒防的群聚規定。

警方事後請來群聚的12人到案說明，因違反戶外10人限聚令，已全案函送衛生局裁罰，依傳染病防治法規定，每人可處6至30萬罰鍰，全部最重恐罰360萬元。

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