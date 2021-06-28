《美麗島電子報》最新民調結果顯示，行政院長蘇貞昌施政滿意度陷入死亡交叉。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，蘇貞昌雖然政務處理一團糟，卻很會用網軍攻擊對手，但這次蘇揆滿意下滑，還去攻擊台北市長柯文哲，反讓柯文哲獲得同情，可見蘇貞昌聲望已難挽救。吳子嘉更指出，Delta病毒入侵屏東，導致綠營基本盤崩盤，蘇貞昌下個月的民調恐怕會更難看，且若蘇貞昌民調跌到4成以下，蔡英文總統可能要面臨內閣改組的問題。

吳子嘉今(28)日接受《中天新聞》訪問時表示(影片5:00處左右開始)，這個政府無能到了極點，他還忍不住直言，看到蘇貞昌重用丁怡銘覺得很奇怪，並指丁怡銘最大的功能就是幫蘇揆管網軍、管媒體、出哏圖這些事情，「所以蘇貞昌與時俱進，看起來很年輕」。

不過，吳子嘉也痛批蘇揆，政府工作一事無成，亂七八糟，疫苗買不到，疫情也很嚴重，監察院也跑出來，弄得一塌糊塗，而蘇揆民調雖然陷入死亡交叉，但他有一件事情很厲害，就是用1450網軍攻擊所有的競爭對手，因此網軍是他非常重要的執政工具，第二就是綠媒和他組成聯軍，原本蘇揆靠綠媒和網軍兩大執政工具無往不利，結果這次栽倒水裡面去，因為他自己死亡交叉。

吳子嘉指出，蘇貞昌陷入死亡交叉後，他和蔡英文兩人同時陷入泥淖，攪和不出來，且他的問題本身就很嚴重，再撥出一部分去打人家，正當性和力道都不足，現在鬧事被大家看穿，柯文哲反而藉這個情況得到很多同情。

吳子嘉認為，這是蘇貞昌這個政府的重大失策，再不改弦更張，他預估下個月的民調結果，蘇貞昌的死亡交叉會持續擴大，「若蘇貞昌滿意度低於4成，我相信8月份左右可能蔡英文就必須面臨內閣改組的緊急處理，否則蔡英文會很慘，會很難維持執政局面」。

吳子嘉分析，民進黨的政黨支持度還是有41、42%，蘇貞昌有44%，蔡英文有47%，這3個都在40多%這條線上非常穩定，這就是所謂的綠色基本盤，但他們吃定老百姓，「我有綠色基本盤不怕你，我怎麼亂幹一通都不會垮」，反觀國民黨只有30幾%支持度，不知道在幹什麼，也沒有主導在野議題。

吳子嘉更說，這禮拜開始，情勢有一個壞的轉變，就是屏東出現Delta病毒，綠色基本盤開始崩盤，「因為Delta病毒進入屏東社區，所以綠色基本盤開始崩盤，我預測蘇貞昌到下個月會更慘」。