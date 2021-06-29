因俄羅斯是中國之外全球最大的鋁生產國，而俄羅斯之前對金屬鎳、鋁、銅徵收新的出口稅引發了供應上的擔憂，致倫敦(LME)鋁價周二上漲，LME註冊倉庫鋁庫存1.59萬公噸為自3月9日來的最低點。

周二(6/29)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)期鋁上漲0.96%，報每公噸2,514美元，盤中最高一度觸及每公噸2,561美元。(商品行情網)