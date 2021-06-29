《商情》供應擔憂 LME鋁價漲0.96％ 14:162021/06/29 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因俄羅斯是中國之外全球最大的鋁生產國，而俄羅斯之前對金屬鎳、鋁、銅徵收新的出口稅引發了供應上的擔憂，致倫敦(LME)鋁價周二上漲，LME註冊倉庫鋁庫存1.59萬公噸為自3月9日來的最低點。 周二(6/29)截至台北時間13:40，倫敦金屬交易所(LME)期鋁上漲0.96%，報每公噸2,514美元，盤中最高一度觸及每公噸2,561美元。(商品行情網) 中金：大宗物資中下游 將掀補漲 《半導體》聯發科5G動能不滅 外資續讚、上看1200元 #LME #供應 #擔憂 #俄羅斯 #徵收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》不鏽鋼價7月續看漲 彰源、運錩續攻高 11:092021/06/29 財經 《商情》運價增加 BDI指數觸近3年新高 10:012021/06/29 財經 8吋矽晶圓 下半年看漲10％ 04:102021/06/29 財經要聞 《半導體》聯發科5G SoC、非手機齊衝刺 外資續讚、上看1740元 13:422021/06/29 財經 美股半導體指數創新高 台股早盤大漲逾百點 09:202021/06/29 財經 華新 7月盤價全面調漲 04:102021/06/29 財經要聞 《鋼鐵股》業內外皆美 燁輝拚逐季向上 13:082021/06/29 財經 《商情》美元疲軟 紐約棉花漲近二周高點 10:012021/06/29 財經 寧德時代獲特斯拉大單 中金喊價600元 10:322021/06/29 財經 《商情》庫存增加 周一銅價下跌 09:442021/06/29 財經 俄加徵出口關稅 26檔鋼鐵股漲停歡呼 04:102021/06/29 財經要聞 財經熱門新聞 美1份報告改變台積電命運 驚曝半導體業3大危險 - 財經 3,600億航母級捷運案 7月闖關 - 財經要聞 - 工商時報 保單紓困將起跑 壽險憂爆量 - 財經要聞 - 工商時報 三星想打敗台積電不挺？ 南韓半導體2年擺脫日本超失敗 - 財經 小資女貸款All in股海含「紓困10萬」 當沖賠百萬後哀號：該怎麼還 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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