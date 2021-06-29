全球新冠肺炎嚴峻，日本於6月21日實施「職域接種」，針對企業及大學等施打疫苗。其中一名正妹側坐打疫苗時露出香肩，畫面在網路瘋傳，不少人直呼想報名當疫苗接種義工，不過該名正妹接受電視台訪問時，正面照卻讓許多網友幻想破滅。

日前一名網友於PTT八卦板表示，上週東京軟體銀行接種疫苗時，曾有電視台前往採訪、拍攝，當時一名女職員正在打疫苗，該名女子將外套拉下露出左邊香肩，隨後醫護人員替女子消毒及注射，攝影師更將畫面聚焦於注射部位，恰巧讓胸部成了特寫，女子雖然戴著口罩，還是令原PO忍不住大喊「想當接種義工」。

女子打疫苗的側面照令不少網友直呼戀愛。（圖／翻攝自PTT）

日本電視台拍攝時聚焦於手臂消毒，但卻引發網友歪樓。（圖／翻攝自PTT）

該組照片曝光掀起網友熱烈討論，「我想當疫苗」、「這一定是正妹」、「這攝影師好專業」、「感覺好正，求正面」、「我戀愛了」、「第二劑我來打」、「這畫面很可以」等。不過近日有日本網友指出，電視台拍攝角度都很唯美，並分享出女子受訪時正面照。

後續有日本網友分享該女子受訪的正面照，令不少人幻想破滅。（圖／翻攝自まとめウォッチ速報）

豈知，不少網友看到照片後嚇了一跳，並依照女子戴口罩的角度推測臉型應是屬於「長型馬臉」，並非日本人喜歡的類型，網友宛如天堂掉到地獄般崩潰表示，「感覺脫下口罩會幻滅」、「所以戴口罩人人帥哥、美女，這話說得不錯」、「比起正面，我還是看側面好了」、「想看脫口罩的樣貌」等。

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