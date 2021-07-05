新冠疫苗開打以來，雖然有醫師抱怨台灣人不珍惜疫苗，「快打站變慢打站」，不過部分地區仍踴躍接種。臉書粉絲專頁「Dr.E小兒急診室日誌」今以股價比喻疫苗覆蓋率，建議民眾千萬不要殺進殺出，應把疫苗當存股，尋求財富自由，「買就對了！」

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學，今在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文，以近來屢創新高的股市比喻疫苗覆蓋率，「台灣疫苗覆蓋率漲勢兇猛，7/2開盤跳空突破9元，最後收在9.37元，再創歷史新高。」

神比喻掀起網友熱烈討論，謝宗學補充，「建議不要短進短出，有閒錢就買、抱緊不要賣，當成存股。若家中長輩擔心股價漲高，或擔心產品出現不良副作用，年輕人不要猶豫，勇於買進，財富自由近在呎尺。」

他以4字總結：「買就對了！」網友紛紛留言贊同，覺得政府與其放著疫苗過期，不如直接開放年紀較輕的民眾施打，畢竟社會上負責養家的主力，就是被分到最後順位的那些人。