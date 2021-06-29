高通今(29)日宣布，藉由新推出的高通5G DU X100加速卡，擴大旗下5G RAN平台產品組合。高通5G DU X100可使電信營運商和基礎設施業者得以輕鬆享有高效能、低延遲和高功耗效率的5G，同時加速蜂巢式網路生態系過渡至虛擬化無線接入網路(vRAN)。

高通5G DU X100為一款PCIe完全行內加速卡，同時支援6 GHz以下頻段與毫米波基頻，亦支援Open RAN前傳和5G NR L1高層協定，透過提供易於部署的一站式解決方案以簡化5G部署。此PCIe加速卡可無縫插入標準商用現貨(COTS)伺服器，以分擔CPU處理延遲敏感、運算密集的5G基頻運算任務此加速卡用於公共網路和企業專網時，能讓電信營運商增加整體網路容量，並充分發揮5G的轉型潛力。

高通技術公司資深副總裁暨5G、行動寬頻與基礎設施部門總經理Durga Malladi表示，高通技術公司藉由其在5G的領導地位，擁有獨特的優勢以推動蜂巢式網路演進並帶領業界邁向5G虛擬化網路。高通與行動電信營運商、網路設備業者、標準組織和其他關鍵利害關係人密切合作，以確保能大規模部署創新、高效能、虛擬化且模組化的5G網路。

高通5G DU X100可協助既有和新興基礎設施業者簡化網路部署，以及加速開放式與虛擬化網路設備和基礎設施的大規模商業化，高通5G DU X100完全加速卡，可藉由增強效能、減少CPU與核心所需的數量和減少功耗，以大幅提升虛擬化網路營運商的部署，同時為客戶帶來增強的使用者體驗。

高通技術公司正與全球電信營運商和生態系夥伴合作加速vRAN的採用。