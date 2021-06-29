一位女網友曬出帳單，表示疫情期間30天內就叫了40次外送。(摘自外送員的奇聞怪事)

疫情期間，許多人透過外送解決用餐問題，一位女網友就表示，這段時間都沒有外出，有時候三餐都叫外送，在30天內就叫了40次外送，她曝光個人點餐習慣後，貼心舉動讓外送員大讚「像天使」，簡直就是神仙客人。

「三十天叫了四十次熊貓外送」，這名女網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上表示，這段期間都沒有外出，常常一個人透過外送平台點餐，或是逛逛超市補足備品，有幾天單日就叫了3次外送。

女網友指出，如果是叫超市外送，會特別計算一下重量，控制一單不要超過2.5公斤，避免自己和外送員提不動，或是機車放不下商品。隨後她曬出近一整個月的外送帳單，坦言會繼續支持外送點餐。

貼文一出，女網友貼心的舉動讓社團內的外送員相當感動，紛紛留言表示，「忠實客戶一百分」、「能考量熊貓超市商品的重量，你真的是天使」、「神仙客人」、「你是個好客人 我都想給你小費了」、「謝謝你讓我們多了一份收入」。還有外送員直呼，「小姐姐在哪？我每天幫妳送上樓」、「優質客人，妳如果叫我幫妳每天送上樓，我也願意」、「謝謝乾媽讓我們有錢賺而且還是好咖」。