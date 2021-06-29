《彭博》公布6月份各國「新冠韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），台灣繼5月份從先前的「前段班」重摔到15名後，這次更慘跌到第44名。前台南縣長蘇煥智直言，這可能會對蔡政府防疫績效有很大衝擊，不過他也發現，這次的評鑑指標似乎有不小的調整，他不禁感嘆，台灣到底輸在那裡呢？

《彭博》公布的「新冠韌性排名」當中，曾名列前茅的台灣，因為疫情再度爆發，加上注射疫苗進度落後，在被納入統計的53個國家地區中，排名落至44名。該報告指出，部分亞太國家此前的表現都相當良好，但新加坡、香港和澳洲，由於受到實施嚴格邊境管制，以及對小規模病例爆發的零容忍態度影響，排名都比上月下降，而台灣也因為相同原因暴跌到排行榜後段班，更重要的是，疫苗接種遲滯加上疫情再度爆發。

對此，蘇煥智29日晚間在臉書上表示，台灣在《彭博》「全球防疫韌性」排行，從15名掉到第44名，倒數第10名，「應該對小英政府的防疫績效，有很大的衝擊！從前段班掉到後段班」。

不過，蘇煥智也發現，這個月評鑑的4個指標，跟上個月相比，有不小的調整，新的防疫韌性指標是：疫苗接種率、封鎖嚴重性、航班飛行能量、開放接種疫苗旅客的旅行路線，而這4項指標，以疫苗注射率及世界重新解封（Reopens)為目標。蘇煥智指出，「關鍵還是疫苗」，但這代表的就是國家在防疫的經濟、科技力及領導力，因此他也十分不解，「而台灣到底輸在那裡呢？」