一波三折，台灣好手盧彥勳的溫布頓男單第一輪賽事，從原本預計6月28日登場，因為比賽場地遇到下雨不段耽擱，直到台北時間6月30日凌晨才進行，經過將近2個半小時對抗，盧彥勳2比6、5比7、6比4、1比6飲恨澳洲選手波爾曼（Marc Polmans），未能更上層樓。

盧彥勳的粉專表示，今年溫布頓會內賽第一天開賽日，當地的天空從早上就飄著毛毛雨，而溫布頓除了中央球場和第一球場有活動式屋頂，其他外圍球場都沒有屋頂，而賽會又是在草地球場進行，有水在上面跑起來就會很滑，對選手來說相當危險，因此大會只能在球場蓋上帆布，直到雨勢完全停歇才會進行比賽。

盧彥勳與波爾曼的第一輪賽事，因為不是在比賽球場的第一場賽事，就這麼被天雨及其他必須先進行的賽程影響延誤，盧彥勳一大早到球場等待，等了超過10小時都沒能上場，只待第2天再進行，是他生涯參加十幾次溫布頓比賽以來，第一次單打賽事因雨而延到隔天進行。

不過遇雨打擾也是溫布頓的傳統之一，因此到了第2天盧彥勳的賽事依舊是漫長等待，得視前面的比賽隨時準備上場或是又要休息一下再熱身，可惜第一輪奮戰四盤落敗，接下來要為東京奧運備戰，期許第五度挑戰奧運能留下美好回憶。

37歲的盧彥勳職業球員生涯也要面臨倒數，從2004年起不缺席溫網會內賽，會內賽單打留下23勝，最令人印象深刻的就是2010年溫網打進到男單8強，這次哥哥盧威儒也特地到英國倫敦協助他，讓他可以在新冠疫情之下參賽有團隊作後盾。