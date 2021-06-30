航運股后台驊投控(2636)董事會決議，以不超過10億元的金額，參與認購陽明(2609)今年度的現金增資。台驊目前持有近2萬張陽明股票一張未賣，未實現利益已經超過25億元，也是讓台驊這波股價持續創高的主要動力。

陽明今年3月決定以詢價圈購方式，辦理現金增資，將發行3億股，除1成保留給員工外，其餘9成全數採詢圈方式，最快本周訂價。

台驊在陽明最低迷的時候，參與陽明現金增資私募案，最低的1萬張成本是10.48元，後續又陸續買進，手上合計約2萬張，今年陽明股價大噴發，估計潛在利益超過25億元。

台驊昨天衝高到261.5元的歷史新高，股價也是創高後壓回，收盤收在237.5元，成交張數6.21萬張，也是史上次大量。

日前公布4月自結稅後淨利為3.72億元，每股稅後盈餘2.98元，來自於投資長榮(2603)及陽明的潛在利益占比一半以上，6月本業不但續強、長榮、陽明股價更一路創高，第2季台驊的獲利相當可觀。