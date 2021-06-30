孟晚舟引渡案正在加拿大卑詩省高等法院為是否採用匯豐銀行新證據攻防，預料將在7月初裁定，引渡案則將在8月3日進入裁定階段。孟晚舟辯護團隊預期將辯稱，孟是前川普政府與中國談判貿易協議的籌碼，美方引渡請求涉嫌誤導加方；而且加拿大當局在溫哥華機場拘捕孟晚舟時，侵犯了她的權利，涉嫌濫用程序。

加國檢方則稱，對孟晚舟的盤問和拘捕符合正當程序。

BBC報導，美國檢方指控孟晚舟涉嫌金融詐欺，稱華為隱瞞香港子公司Skycom（星通）與伊朗的業務往來，違反美國制裁伊朗的規定。美方稱，這一行為還涉嫌詐欺匯豐銀行，讓匯豐也承受違反制裁規定的風險。

此前，外界聚焦孟晚舟在2013年8月與匯豐銀行的會議中使用的一份PPT（PowerPoint），美方認為它證明華為隱瞞了其與星通的關係。檢方指，孟晚舟聲稱將星通出售給了獨立第三方，實際上售予了華為旗下的公司。

孟方一直否認這一說法，稱華為從未隱瞞其與星通的真實關係。

根據加拿大法庭文件，孟晚舟的辯護團隊表示，最新公開的文件顯示匯豐銀行一名高管早已知曉華為與子公司Skycom的關係，並且知道星通被指與伊朗有業務往來。

2012年12月30日，路透社報導華為的「伊朗商業夥伴」星通涉嫌與伊朗一家通訊公司有生意往來。

2天之後，匯豐的一名僱員就通過郵件請求同事調查星通與華為的關係。當日，另一名員工向多名同事發送路透報導華為與星通關係的郵件，並指出星通與華為香港公司註冊在統一地址，且被認為是華為的子公司。隨後有匯豐員工在郵件中稱星通為「華為附屬公司」。這些內部通訊發生在孟晚舟與匯豐開會的數月之前。

BBC報導，最新公開的文件還顯示，一名匯豐常務董事（Managing Director）深入參與了與華為的業務。在2013年1月匯豐多封關於星通的內部郵件中，她都是收件人之一。

孟方團隊認為，這證明匯豐的高層主管知曉華為與星通的關係，不存在孟晚舟對此隱瞞的情況。

不過，這些文件會否受到法庭認可、成為呈堂證據，控辯雙方仍需辯論。

BBC報導，如果法官裁定引渡請求合法，再由加拿大司法部長在今年下半年最終決定是否引渡。過程中控辯雙方都有多次抗告機會，這場引渡的法律之爭可能曠日持久，以往曾有多個受外界高度關注的加拿大引渡案都歷時10年以上。

華為加拿大公司聲明：公司對孟晚舟的清白「保有信心」、「我們會繼續支持孟女士追求正義和自由」。

BBC報導，此外，孟晚舟引渡案也牽動中美加外交關係，她與兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）命運也牽連起來。

這兩名加拿大人自2018年12月被中國拘捕，於去年6月提起公訴。康明凱被控涉嫌「為境外刺探國家祕密、情報罪」，斯帕弗則被控涉嫌「為境外刺探、非法提供國家祕密罪」。此舉被西方視為「人質外交」，向加國施壓。