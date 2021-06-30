縣長楊文科發送電子祝賀卡給獲縣長獎的畢業生，送上最溫暖的祝福。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

榮獲縣長獎的精華國中學生詹雅雯。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

榮獲縣長獎的北埔國小學生彭法榕。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣109學年度有493位高中職及國中小畢業生榮獲縣長獎，因疫情取消實體頒獎典禮，縣長楊文科發送電子祝賀卡，鼓勵學子們「勇敢追夢、創造未來」，並附贈藍牙LED觸控式夜燈喇叭與多功能式後背包，送上最溫暖的祝福。

楊文科表示，今年受到疫情影響無法當面頒獎，透過祝福卡肯定獲獎的優秀畢業生，帶著堅強的羽翼，繼續精進學習，充實自我，遇困難時也能逆風飛行，成為未來國家最佳的菁英人才，服務人群。

榮獲縣長獎的精華國中學生詹雅雯，出身於單親家庭，爸爸生病過世，媽媽上班賺錢獨力照顧她們姐妹，環境困並沒有擊退她，堅強、樂觀、上進面對生命，在校成績優異。

詹雅雯表示，雖然生命際遇不完美，但她可以努力讓自己更好，是上天給了重生的機會，更要珍惜與感恩，期許自己未來能成為一位設計師，照顧好家人外，也會盡力幫助需要幫助的人。

北埔國小同學彭法榕榮獲縣長獎外，更獲得「2021總統教育獎奮發向上獎」殊榮，他從小受到爺爺、奶奶唱客家山歌的耳濡目染薰陶，立志參加合唱團，練就了一口的好歌聲。

在108年全國客家藝文競賽中區初賽「客語歌唱表演類」，彭法榕榮獲國小高年級組特優、總決賽第二名的佳績，並在同年12月以國立客家兒童合唱團團員身分，登上國家音樂廳，與國家交響樂團一同演出作曲家溫隆信的作品。

彭法榕期許自己未來能繼續在全國客家合唱團中，增進自己歌唱能力，提升經驗並帶著歌唱的種子，將客家文化傳播到全世界各地。