繼日前致贈烏日分局外勤員警涼感袖套，守護員警執勤舒適感，避免員警被烈陽中的紫外線曬傷外，慈濟中區慈警會暨烏日區組隊師兄師姐等人，28日再加碼致贈烏日分局6千個防疫口罩，期望員警執勤時，有足夠的口罩數量來更換使用，在執行防疫勤務維護治安同時，可以做好自我防護，也保護民眾安全。

COVID-19疫情持續延燒，為守護第一線執勤警察人員執勤防護安全，慈濟中區慈警會暨烏日區組隊師兄師姐為感恩防疫第一線人員，28日特別到烏日分局，致贈6千個防疫口罩，為第一線防疫員警加油打氣，希望第一線基層員警能在維護社會治安與市民健康的同時，也要做好自身安全防護措施。

烏日分局長楊川特別感謝慈濟慈善事業基金會的愛心善舉，在這波疫情下能持續力挺警察弟兄，贈送物資來「罩」顧同仁執勤安全，讓員警感受到社會暖暖的心意。同時，也籲請民眾，疫情尚未趨緩前，盡量留在家裡，減少外出，若外出時請全程佩戴口罩、保持社交距離，全民共同攜手防疫，平安度過疫情的挑戰。