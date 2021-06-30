國內今（30）日本土新增病例降至55人，隨著確診數逐日趨緩，醫師沈政男今天表示，從衛福部長陳時中與新北市長侯友宜的口風可以看出來，7月12日解封有望了，大家繼續努力！

712解封有望？ 陳時中鬆口：表現好的話「這些地方」先開放

全國三級警戒何時解封備受關注，對於7月12日後會不會開放餐飲內用，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會中表示，不是說完全不可能，有關餐飲、夜市平時管理和戰備的指引，會一波一波推出，也會督導各單位，若能確實做到，就會在7月12日疫情持續往下時先開放。

此外，原本確診數一直居高不下的新北市，今天單日確診降至23人，對於是否可望在7月12日解封，新北市長侯友宜今受訪時強調，712能否解封最重要的關鍵，就是要盡快把隱藏的感染源找出來，只要能把黑數都抓出來，相信712就能有效控制疫情。

衛福部草屯療養院醫師沈政男今天在臉書指出，疫情已經減緩，有關「台北沒做疫調導致疫情失控，看今天新增數目就知云云」的言論都是亂扯，沈政男反問，台北疫情哪裡失控？認為只有政治口水失控。

沈政男強調，「有沒有聽到指揮中心說，已經開始核定AZ與莫德納的混打試驗計劃了？這是誰最先提出的建議？BNT進口看起來是往好的方向走，如果短期內能夠進來，阻止混打的理由就會更少」。

沈政男認為，從陳時中與侯友宜的口風可以看出來，7月12日解封有望了，並鼓勵大家繼續努力！貼文一出讓不少網友興奮，紛紛回應「安心了，謝謝沈醫生」、「快降級吧，期待」。