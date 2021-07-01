世界(5347)宣布，公司於今年首度參與中華信用評等之評鑑，並獲得中華信評授予長期發行體信用評等「twA+」、短期發行體信用評等為「twA-1」，展望「穩定」。

中華信評認為，世界先進公司在八吋晶圓代工服務方面有良好的技術實力，將有助於維持其市場地位；在允當的技術地位與良好的策略執行力支持下，公司的績效表現應可維持穩定。