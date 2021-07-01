《半導體》世界獲中華信評長期評等twA＋ 展望穩定 08:532021/07/01 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界(5347)宣布，公司於今年首度參與中華信用評等之評鑑，並獲得中華信評授予長期發行體信用評等「twA+」、短期發行體信用評等為「twA-1」，展望「穩定」。 中華信評認為，世界先進公司在八吋晶圓代工服務方面有良好的技術實力，將有助於維持其市場地位；在允當的技術地位與良好的策略執行力支持下，公司的績效表現應可維持穩定。 #世界 #中華信評 #twA #發行體信用評 #半導體 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 要聞 價格再漲 DRAM廠旺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾10奈米新品又延 新CEO上任首敗 這類台股壓慘了？ - 財經 溢價10％併奇力新 陳泰銘：新國巨對手剩四家 - 財經要聞 - 工商時報 航運沒敵人 電子會活了1天又死？謝金河洩1關鍵數據 終於懂了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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