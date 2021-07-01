為防堵新冠肺炎Delta變異株，朝野政黨、地方政府均建議入境2篩，蔡英文總統也裁示中央流行疫情指揮中心研議，對此，新北市長侯友宜今（1日）表示，一而再再而三呼籲，中央也一直沒有採納，希望不要一錯再錯甚至造成三錯，希望總統真的能夠聽進去。

侯友宜表示，去年3月就一直呼籲蔡英文總統，阻絕於境外最重要的是要入境普篩，然後到8月份在行政院又公開跟行政院還有所有部會首長說入境普篩加檢疫加自主健康，就是要把國門這道關卡嚴格地守住，才不會造成疫情。

侯友宜強調，因很難來做好境內管控，所以自己一而再再而三的呼籲，那中央也一直沒有採納，希望不要一錯再錯甚至造成3錯，台灣這一次的疫情造成很多人悲傷，看到很多人這樣離開，我們很不捨，所以希望總統真的能夠聽進去，希望在嚴格國門的把關上能夠採取入境普篩最嚴格的、最少量，起碼採取入境普篩最少2次篩檢，入境篩檢、解隔前再篩檢。

侯友宜說，2次篩檢嚴格的做好把關。病毒沒有分你跟我，大家一起同心協力，把國門顧好，境內就可以得到安全，盼總統可以聽得進去，這是一個很重要阻絕於境外的政策。