為搶救低生育率，減輕育兒父母負擔，行政院會今拍板通過《性別工作平等法》、《就業保險法》等多項配套法案，產檢假由目前5日增為7日；勞工夫妻從僅能一方申請育嬰留職停薪，修正為夫妻可同時申請育嬰留停。

因應少子女化衝擊，行政院長蘇貞昌於5月6日院會拍板通過衛福部「安心生產」政策加強版，以「助圓夢、安心生、放心養」三項具體措施，為配合相關政策推動，行政院會今通過 《性別工作平等法》、《就業保險法》等多項配套法案。

勞動部指出，此次修法重點包括為配合預防保健產檢次數增加為14次，產檢假由5日增為7日；為不增加雇主負擔，於雇主先行給付產檢假薪資後，就其中逾5日部分得向中央主管機關申請補助，意即增加2日的產檢假薪資由政府補助。

同時，為鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女的責任，使受僱者有自行考量整體經濟狀況及家務分工，選擇是否共同照顧年幼子女的空間，不論配偶是否就業，不再限定須有正當理由，受僱者均得申請育嬰留職停薪及家庭照顧假，且夫妻將可同時育嬰留停。

勞動部表示，此次修法，有關有薪產檢假增加2日部分，預估有9.3萬人受惠；放寬未滿30人事業對協商適用彈性工時，受益人數約422人；雙親可同時請領育嬰留職停薪及津貼約45.5萬人。

蘇貞昌表示，5月6日公布「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」政策後，獲得社會非常大迴響，經過這段期間密集的法制作業，已經完成7項行政命令發布，包括：不孕症補助最高6次、產檢多4次且增加項目、產檢假多2天的薪資補助，以及育嬰留職停薪津貼多2成等，從助懷孕到養小孩，相關必要支出，政府權力負擔。

不過，立法院本會期已經結束，相關法案必須等到下會期才能處理，行政院政務委員林萬億說，上述措施未涉及修法，已於今日實施上路，例如育兒留停津貼加碼2成；至於產檢假薪資補助，涉及修法，必須等到修法後生效，修法通過前企業若願意先實施樂觀其成，該有的補助同樣有效。