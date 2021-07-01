屏東印度變異株（Delta）群聚案今無新增確診者，累計確診規模有15人，其中12人確定感染Delta。日前感染源不明的7旬果農經疫調發現，曾與祖孫鄰居在枋寮醫院待在同一候診間，指揮官陳時中表示，兩人可能當時有接觸，疫調的範圍已經越來越清楚。

7旬果農（案14734）日前確診新冠肺炎，其妻子（案14816）也接續確診。果農經初步疫調發現有枋寮醫院足跡，與祖孫、祖孫鄰居時間上有重疊，不過當時指揮中心仍定調為感染源不明個案。

屏東印度變異株關係圖。（圖／指揮中心提供）

經過進一步疫調，今日陳時中表示，雖然果農是看神經外科，而祖孫鄰居則是去急診看病，但鄰居也有到門診，與果農的診間只相隔1間，因此候診時可能有接觸。

研判兩人於同一候診間感染。（圖／指揮中心提供）

醫療應變組副組長羅一鈞說，這次的疫調是比對健保資料而得知，果農和祖孫鄰居曾在6月16日上午有個時段有充電，待過同一候診間，非常靠近的區域，在時間、空間上都有重疊，但彼此有沒有交談、比鄰而坐不得而知，但是有在同一區域活動，以次來推測。至於其他去過枋寮醫院的確診者，則沒有時間及空間的重疊。

陳時中表示，從周圍發生的情況，加上疫調足跡，範圍應是越來越清楚，屏東個案沒有向外擴張的情況。目前當地的社區篩檢站截至6月29日為止， 2242人中有1683人陰性，559人還沒檢驗出來，目前為止情況是好的。