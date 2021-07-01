放浪一族堪稱日本最強娛樂集團，每組藝人演唱會總是一票難求。（MOMOTV提供）

日本最強娛樂集團「EXILE TRIBE 放浪一族」破天荒創先例！宣佈與MOMOTV合作推出「放浪一族演唱會精選」，不但是日本流行音樂在台盛行多年來第一個由日本直營、每週一次的塊狀演唱會節目、且都是「完整版」，國民姐夫AKIRA更擔任監製重任，要播出每場演唱會之前還錄製特別前導節目，就算現在因為疫情影響無法來唱，也要讓台灣的歌迷以及觀眾每週六晚間可以在家「體驗」放浪一族演唱會的精彩魅力。

全方位經營零死角，橫跨音樂、電視、電影、舞台劇甚至設立舞蹈學校，放浪一族堪稱日本最強娛樂集團，以「EXILE 放浪兄弟」為首、每組藝人演唱會總是一票難求，而踏出海外首要步驟，就是與MOMOTV攜手推出「放浪一族演唱會精選」，在台日雙方超過一年的不斷協調之下，才得以完成台灣史無前例專屬J-POP的「演唱會節目」，希望以「現場魅力」讓更多觀眾見識到放浪一族的實力。

「放浪一族演唱會精選」由EXILE放浪兄弟的AKIRA精挑細選，本週六（7月3日）晚間首部曲將推出2013年在東京巨蛋所舉辦的「EXILE LIVE TOUR 2013 ＂EXILE PRIDE”」，由於各場演唱會都是最少150分鐘起跳，MOMOTV則以完整版方式分成兩週播出；而AKIRA則在前導節目展現這幾年來努力學習中文的成果，他表示很開心也很榮幸能透過MOMOTV和大家見面，透過節目向大家介紹放浪一族過去的演唱會作品，之後甚至還有機會邀請到其他團員共襄盛舉，讓台灣觀眾更了解每個團體的魅力，演唱會中還能見到EXPG台北校學員赴日演出的身影。

AKIRA除了提到經常收到台灣粉絲朋友的訊息和反饋，剛好在EXILE放浪兄弟成軍20週年的時刻，讓台灣的朋友們都能看到放浪一族的演出，更強調「希望能透過放浪一族旗下藝人的各種演出，讓台灣其他追尋夢想的孩子們獲得更多勇氣、希望和元氣」，基於這個理由開始籌備這個節目，他說：「我們放浪兄弟和放浪一族都是將日常發生的事，一點一滴累積成每一次的演出，並非只是發行唱片然後上台表演歌曲這麼簡單」，每場演唱會都處處充滿團員們的巧思，就是「賓至如歸的款待」，希望每個到現場的粉絲們，都能夠體驗到超越現實的奇幻空間感！

而在「放浪一族演唱會精選」即將播出的消息曝光後，MOMOTV也收到許多熱烈迴響，決定將節目首播時間提前至每週六晚間10點（每週日晚間10點重播），而首集播出前的特別節目則將於本週六（3日）晚間9點開播，透過AKIRA的引導與介紹，可以了解更多屬於放浪一族的故事，AKIRA說：「這是我們在海外首次有這樣的帶狀節目，希望能帶給大家更多不一樣的演出，可以將我們最拿手的演唱會表演，呈現給台灣的觀眾，讓大家更了解我們的風格和態度，以及我們想傳遞的訊息和主題。」