因疫情升溫指揮中心希望全民減少外出，居家防疫待好待滿，默默的多數人WFH已經快2個月，有興趣的線上平台都已經追蹤一輪，站在陽台望著窗戶，真的很想念能夠自由出入的正常生活，偶爾想偷懶就請年假，書店或咖啡廳泡一下午，原本簡單的日常成了珍貴的奢求。

據1111人力銀行調查顯示，疫情持續蔓延明顯影響上班族整體生活，包括出門口罩/酒精不離身63.9%、不能出門用餐60.3%、不敢搭大眾運輸工具出門大不易45.7%。而三級警戒令公共空間幾乎都關閉了，全台圖書館也都暫時閉館。

為了持續提供服務，許多縣市紛紛推出「零接觸借閱服務」，台中市圖書館推「得來速」取書服務，不管準備考試、寫論文，或者親子「宅在家」學習，可透過線上預約後，到圖書館取書或自費宅配到府。

桃市圖書館自7月1日起推出「閱讀禮物盒」活動，開放民眾上網登記喜愛的圖書類型，由館員打包圖書免費配送到家。圖書皆完成消毒作業，民眾無須出門也可在家盡情享受閱讀。

花蓮則推出50個防疫閱讀箱，防疫閱讀箱依不同年齡層閱讀需求，設有生活休閒、投資理財、食譜、小說、漫畫、童書等10個主題，每個主題由館員挑選出7至10本書籍，經紫外線除菌箱消毒後裝箱，並隨機贈送市長親手寫的書籤。不接觸甚至不出門就能選讀好書，隨手沖上杯咖啡居家也能營造愜意氛圍。

再者推行多年的電子書近期也因為疫情變得更夯，標榜隨買隨讀不佔空間是最大優勢。Hami書城月讀包用戶的閱讀時間在疫情期間創新高，當中以電子雜誌的閱讀時間成長122%最多，其次為報紙。

有別於電視新聞與網路訊息的雜亂，從升三級警戒以來的熱門下載雜誌可以發現，民眾還是依賴報紙及雜誌媒體的求證報導取得更深入的資訊，宅在家工作省去通勤時間就有更多時間關注金融市場，所以商業財經類雜誌，也是疫情期間訂戶關心的議題。

台灣最大網路書商「博客來」也加入電子書行列，每周末有精選66元電子書，也有一些限時的免費電子書可以閱讀，價格比起其他平台更親切，也成為近期想看書的熱門搜尋。

此外，台北市、新北市等多個縣市政府也都貼心推出電子書免費線上讀，其中北市府電子書選物店服務已上線，話題橫跨居家收納、烹飪、花藝及類型小說，更有專為學齡前、兒童及青少年推出的學習讀物，每日早上十點更新書單，有興趣的民眾也歡迎鎖定。