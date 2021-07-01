中共建黨百年前夕，多名正部級人事展開調整。星島日報披露，中共中央宣傳部副部長傅華擔任新華社總編輯，晉升為正部級。57歲的傅華，曾任《北京日報》社長、北京市委宣傳部常務副部長、《經濟日報》總編輯、廣東省委常委兼宣傳部長，去年4月返京擔任中宣部副部長，據悉他已經赴新華社上任。新華社總編輯原由社長何平兼任，何平明年1月將滿65歲的退休年齡。

另外，中共官方宣布，中國紅十字會黨組書記、副會長梁惠玲任中華全國供銷合作總社黨組副書記，提名為理事會主任候選人，接替擔任中紀委副書記的喻紅秋。湖南省委常委、省委宣傳部長張宏森任中國作家協會黨組書記。

梁惠玲曾任湖北省副省長、省委統戰部部長、河北省紀委書記、中國紅十字會黨組書記。而湖南省委宣傳部長張宏森接替錢小芊擔任中國作協黨組書記，晉升為正部，與作協主席鐵凝聯手掌握這個官方作家團體。

張宏森曾任中國國家廣播電視總局副局長，本身是中國國家一級作家，1990年代在山東工作期間創作出版長篇小說《陽光與蛇》、《狂鳥》、《車間主任》、《大法官》等著作。其中，電視劇劇本《西部警察》、《車間主任》獲全國大獎，曾獲全國電視劇飛天獎最佳編劇獎八次，中國電視金鷹獎最佳編劇獎。