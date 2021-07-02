台南市警方1日晚間7時20分接獲1起懸疑案件，無姓男子自稱在中西區民權路4段堤防上騎車遭3至5名陌生人攔下毆打昏迷，清醒時已被丟入北區大興街巷弄一魚塭內，他爬上堤防向人呼救，路人見他頭部有傷報案，警方一面將他送醫，一面連夜巡查河堤，暫查無蛛絲馬跡。

26歲吳姓男子滿身泥濘，1日晚間在大興街巷弄內，向正好經過的外籍男子馬修求救，自稱口渴要求喝水，外籍男子載他到超商買水時，發現吳男後腦有傷，趕緊報案。

吳男向警方聲稱，因為疫情失業，1日騎車從善化區到安平區向親戚借錢買東西吃，然後騎車準備沿河堤回家，卻在中西區民權路四段的河堤上，遇上3至5名陌生人，用東西將他蒙住，持棍棒毆打，他即陷入昏迷，醒來時已在魚塭內，靠自己爬上堤防求救。

警方將吳男送醫並連絡其家人，醫師初判男子頭部傷勢疑似遭尖銳物所傷，可能是有稜角的鈍器。警方不敢大意，根據吳男描述，在河堤上找到停靠的機車，因河堤邊無監視器，警員連夜沿著河堤尋找可疑蛛絲馬跡。

警方發現吳男的機車停靠完好，現場找不到血跡，吳母向警方表示，兒子有時情緒不穩，也有可能是自己摔進河裡。

雖然吳家人也質疑吳男的供詞，警方仍不敢大意，派出鑑識人員現場蒐證，進一步釐清案情。