福斯集團美國分公司周四表示，今年上半在美國賣出超過21.1萬輛汽車，為近50年來最高水準，預計今年全年將賣出40萬輛。
由於不斷擴張的產品組合，從小型的TAOS到純電動車ID.4，讓福斯集團能提高銷售數量。
德國製造的ID.4電動車在上半年賣出5756輛，其中購買車主有85%來自於非電動車車主。福斯美國主管Scott Keogh表示，這是經銷商獲利最豐厚的車款。
ID.4將在2022年下半在美國田納西州的福斯工廠生產，其中福斯經典的微型巴士(Microbus)的電動車款也將加入生產。
Keogh表示，在美銷售有四分之三為休旅車，讓整體平均售價較去年同期增加4000美元。
Keogh指出，六月銷售有所放緩，庫存車輛也降至3.2萬輛，相當於經銷商30天的供應量。而鑒於晶片短缺，Keogh認為，七月和八月的銷售供應仍會吃緊，但秋天可能會轉好。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。