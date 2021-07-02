福斯集團美國分公司周四表示，今年上半在美國賣出超過21.1萬輛汽車，為近50年來最高水準，預計今年全年將賣出40萬輛。

由於不斷擴張的產品組合，從小型的TAOS到純電動車ID.4，讓福斯集團能提高銷售數量。

德國製造的ID.4電動車在上半年賣出5756輛，其中購買車主有85%來自於非電動車車主。福斯美國主管Scott Keogh表示，這是經銷商獲利最豐厚的車款。

ID.4將在2022年下半在美國田納西州的福斯工廠生產，其中福斯經典的微型巴士(Microbus)的電動車款也將加入生產。

Keogh表示，在美銷售有四分之三為休旅車，讓整體平均售價較去年同期增加4000美元。

Keogh指出，六月銷售有所放緩，庫存車輛也降至3.2萬輛，相當於經銷商30天的供應量。而鑒於晶片短缺，Keogh認為，七月和八月的銷售供應仍會吃緊，但秋天可能會轉好。