中華電(2412)員工培訓機構中華電信學院，多年來培育卓越電信技術人才、辦理政府與企業委託訓練，為實現防疫零接觸，安心學習不中斷，中華電信學院首次推出為高中(職)莘莘學子量身打造的線上學習課程「2021暑期線上科學班」，搶搭線上學習的熱潮。

中華電認為，5G通訊傳輸結合AI、IoT技術，是未來5年科技產業主流之一，根據具指標性的全球《5G經濟》研究報告指出，台灣5G價值鏈在2035年可望帶動51萬個就業機會。中華電信擁有最大5G頻寬及最優頻段，積極加速5G建設、5G企業專網和相關的智慧應用，而中華電信學院精心規劃相關精彩課程：「5G智慧生活」可以知道最夯的5G應用與服務模式；「物聯網實作研習」可以學習到如何運用Arduino開源軟、硬體，跟著老師DIY做出溫溼度盒子、電子鐘、門窗保全器等生活小物，同時兼具實用性與趣味性；還有資安科技研習及數位金融等課程，可以讓高中(職)學生接觸未來科技產業大趨勢，及早探索自己的興趣和從容規劃未來的升學和就業方向。

中華電進一步指出，在祭出的課程中熱門推薦課程還有APCS & Python大學程式設計先修檢測課程，可以輔導莘莘學子為APCS取得優異成績先行暖身，也可讓抽象的程式語言轉化為實際活潑應用，提昇程式設計能力；手機App小遊戲開發實作體驗課，可以將個人興趣結合創意，開發專屬App遊戲，是高中(職)學生暑期體驗學習成就感、探索科學領域的最佳首選。

另外，中華電學院板橋、台中、高雄三個訓練中心經過勞動部勞動力發展署嚴謹評核，肯定其訓練品質與績效，頒授國家訓練品質系統訓練機構版金牌。