德國經濟部長Peter Altmaier告知每日明鏡(Tagesspiegel)表示，德國在七月已經達成100萬輛電動車上路的目標，較原先計畫晚了六個月。

Altmaier指出，德國先前計畫在2020年前讓100萬輛電動車跑在馬路，當時每個人都認為不可能，如今在七月，也就是晚了六個月，德國達成目標。

政府在2021年上半所撥出的補貼獎金已經超過去年全年，金額高達12.5億歐元。

經濟部長還表示，德國可能會超越700萬至1000萬輛電動車的長期目標。