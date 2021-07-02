新竹市2日新增1名COVID-19確診個案，案14970為40多歲女性，因病至台北住院治療，入院前PCR採檢陰性，6月30日同房病友確診，被通知PCR採檢陽性確診。已匡列其家屬4人居家隔離，因個案已住院，故無相關公共場所足跡。

市長林智堅表示，案14970感染源清楚，在6月24日入住台北的醫院治療，入院前PCR採檢陰性，6月30日因同房病友確診，個案被匡列、並進行PCR採檢陽性確診，在原醫院進行治療。目前匡列其陪病家屬1人，在原醫院進行居家隔離，另匡列新竹市同住家人3人於防疫旅館居家隔離。3名家人目前採檢陰性，還有1人等待結果中。

林智堅表示，該名母親的陪病者都是孩子，年紀還很小，母親生病對家庭經濟造成影響，在通知居家隔離要入住防疫旅館後也都很配合，只是對於收費有些擔心，市府將提供相關補貼，斟酌家庭情況給予更多的協助。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。