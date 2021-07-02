因日圓走貶，在索尼與豐田汽車等外銷族群帶領下，雖然晶片類股疲弱，但日股2日還是上漲。日經指數收28,783.28點，漲76.24點或0.27%。東證收在1,956.31點，漲17.1點或0.88%。

因為市場擔心日本疫情升溫，日經周線跌0.97%，是過去4周以來首次收黑。東證周線也收跌0.32%。

三菱日聯摩根士丹利證券認為，弱勢日圓除了可激勵汽車與索尼等，一些外銷業者股價。同時，也會對這些日企獲利有所幫助。但日經指數內，由於晶片製造設備商與旗下擁有平價品牌Uniqlo的迅銷表現不佳，使得漲勢受阻。所以，東證漲勢也比日經來得較大。

受惠日圓貶至2020年3月以來最低點，產品以外銷為主的索尼，股價一度上漲3.93%，最後收漲3.66%。同時，在東證核心30中，也是漲幅最大的一檔。同時，日立也上漲2.1%。

豐田汽車、本田汽車、日產汽車與馬自達汽車，股價收漲在1.38%至6.53%間。

日本汽車製造業者股價上揚，主要是美國同業季度銷售業績亮眼。市場預估，美國車商成長勢頭將可延燒至2022年。

因費城半導體指數不振，日本晶片相關業者也走疲。東京威力科創跌2.11%，愛德萬測試也跌1.32%。

權值股迅銷跌0.89%，因消息傳出，法國檢方已針對4家時尚零售業者，涉嫌在中國大陸新疆地區，隱瞞危害人權的犯罪行為展開調查。

第一三共製藥跌0.52%，是東證30中表現最差的，其次是下跌0.38%的7&i集團。