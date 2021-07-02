【旅遊經 編輯部報導】

「廣興-小坑台車隧道暨濕地生態漫遊」將於7月17日上午10時至11時辦理線上導覽活動，參與活動名額將採限額100名，新竹林區管理處烏來林業生活館將於明(3)日中午12時起開放報名，欲報名的民眾，可至「台車清遊-烏來林業生活館」粉絲專頁報名參加，參與民眾將可以將可透過網路參與「廣興－小坑台車隧道」之線上走讀導覽活動。

線上導覽活動，主要介紹「龜山-廣興」此段台車的歷史，昔日台車路段「龜山-廣興」，是日治時期三井合名會社自龜山向北興建到廣興一帶的台車道，用來運輸龜山山區的林木。台灣光復後台灣農林公司延伸台車路線從廣興轉小坑往磺窟之台車道，此段路線主要是運送茶葉，途經的小坑是烏來至新店間舊台車道的「磅坑」，路線行經屈尺國小廣興分校、廣興長福巖、廣興濕地河濱公園等地，沿著新店溪畔之景色依山傍水，湖畔間的景色穿梭這條古早台車道的路線，是一條讓人心曠神怡的濕地生態漫遊之旅。

新竹林區管理處表示，藉由線上活動導覽對台車歷史以及地方文化的分享，讓民眾一窺舊時光的風華與前人的生活軌跡，使人們瞭解台車興盛時期的綿密網路，感受當年所帶來的產業興盛繁榮。也希望參與此線上活動的朋友，能擁有一段收益良多且難忘的知性之旅。

相關訊息，可至烏來林業生活館02-2661-6780（休館至7月12日止）或「台車清遊-烏來林業生活館」粉絲專頁查詢！

※.7/17（六）活動行程：

10:00~10:10 線上活動開始，民眾進入線上教學空間10:10~10:30 影片播放（講師導覽）10:30~11:00 講師與民眾線上討論、互動問答