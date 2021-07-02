台北市議員簡舒培昨指控副市長黃珊珊與好心肝董座許金川早有聯繫，黃珊珊昨表示，6月6日她的朋友Ben轉達好心肝診所想加入疫苗合約診所，6月7日僅單純幫朋友代轉，絕無事前指示給疫苗，黃珊珊今再次被問到Ben是誰？黃珊珊說，昨天議員的指控是張飛打岳飛，故意把6月9日時間掩蓋，當天她才把訊息傳到工作群組。

黃珊珊強調，正因為坦蕩蕩，才把他們簡訊傳到工作群組，如果我有任何指示，不敢傳出去，議員這部分是故意扭曲事實，把時間點錯置，如果議員拿的出6月7日前有指示的證據，「我願意退出政壇」。