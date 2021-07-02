當今台灣疫情緊張，中央頒布的防疫相關規範也是「同島一命」，不分彼此才能戰勝難關，但說到北部與南部民情，許多人認為還是有顯著不同，知名作家黃大米就在社群發文討論其間的差異，被廣大網友盛讚「精闢」。

作家黃大米在臉書po文，分析北部人與南部人在用詞與真實心意的差異，舉出7大例子，例如同樣是說「還好」，北部人的意思是「不要」，但南部人是覺得「可以考慮」；如果要拒絕人，北部人會說「我想想」，但南部人會直接表態不要；如果是在講討厭的對象，北部人不會直接說討厭，而是說「我跟他不熟」，南部人會直接說討厭，還加碼表態「我不跟他說話」。

另外，表情也能看出端倪，例如北部人用微笑表達認同，但南部人的微笑是拒絕；對於地區的界定，北部人跟南部人也有差異，「南部人的北部是台北、桃園、基隆北部人的南部是，除了台北都是南部」，黃大米還表示，正宗的天龍人認定的南部其實是「除了大安區都是偏鄉」。

另外對於上班請假的理由，竟然也差很多，南部人要請事假都會講超多，細節詳盡，深怕交代得不夠清楚，但北部人請事假就是一臉抱歉地說：「我那天有事」，非常乾脆俐落，黃大米更補充了網友親身經歷，如果問台北朋友家裡在哪，會得到「靠近某某捷運站」這樣較模糊的答案，但如果是問南部人，則對方會說出完整的地址，還會交代要用哪種方式並如何抵達。

黃大米這串「南北差異」比較文，引發眾多網友共鳴，直呼精闢，調出許多人的親身經歷，有南部網友表示上台北工作十多年了，還是覺得不太習慣，更有人表示「北部人真的很難猜！有時候心思跟大海撈針一樣」，也有出身台北的人妻，表示自己嫁去高雄，覺得黃大米這些分析「完全命中」，對這些內容都很有體會。