台北市環南市場2日爆出41人確診，中央與台北市政府在現場召開聯合記者會，立委林昶佐指責台北市長柯文哲說的很多都是防疫常識，聽起來讓人覺得是廢話，未料反被環南市場自治會長林勝東嗆「你是中正萬華區的立委，從以前到現在，有替在地百姓發言過嗎，沒有啊！」林昶佐當天在臉書道歉，對在會中難掩不耐的發言，他要向市民朋友表達誠摯的歉意。宅神朱學恒指出，這就是認知作戰道歉法，轉移真正麻煩的事情，轉移自己不認真服務選民的問題，讓你以為他是為民出氣才被會長罵，但事實上卻不是。

針對林昶佐的道歉，朱學恒2日在臉書指出，這是很經典的認知作戰，問ａ答ｂ，表面上看起來道歉好像很夠意思，問題是他被罵，並不是因為他難掩不耐的發言啊，是因為他沒有認真工作。

朱學恒列出會長在記者會的逐字稿分析表示，換句話說，以前幫林昶佐助選的環南市場自治會會長林勝東抱怨的是，林昶佐身為一個萬華地區的立委，都不來關心，選舉時常來，結果出事後就不來。那麼林昶佐的問題就是不盡責不認真，讓萬華的民眾感覺被遺棄，結果他道歉卻針對口氣不好情緒不好？這種後發先至的道歉法，如果只看到後續的新聞，不就會以為林昶佐是因為口氣不好被罵了？這就是認知作戰道歉法，轉移真正麻煩的事情，轉移自己不認真服務選民的問題，讓你以為他是為民出氣才被會長罵，但事實上卻不是。

以下為自治會長林勝東在記者會上的逐字稿：

會長：沒有啦！立委啊立委，你中正艋舺區，你..你從疫情到現在，你有替我們中正艋舺區的百姓發言嗎？有嗎？

會長：沒有嘛！

會長：沒有嘛！枉費我那麼挺你。

會長：你騙誰啊！

會長：你只會吐槽而已嘛！

會長：還要我（站出來）吐槽你。

會長：你有來，你有來環南市場關心一下嘛？有嗎？

會長：你選舉一次來幾次（環南市場）你以前有來環南市場關心我們？

會長：枉費我那麼挺你（林昶佐）啦！

有一名自稱環南攤商的網友在宅神臉書留言說：「我是環南攤商，雖來者是客，但我們市場上很多人對閃尿委員早就很不滿，他自己都送上門了，我們還客氣什麼！」也有網友表示，「棒打老虎雞吃蟲最佳演出^^。」