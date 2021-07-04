新北市今日新增11例本土確診，市長侯友宜今主持防疫會議表示，其中有1例確診者感染源不明，但經過查證，確診個案曾在板橋重慶黃昏市場賣菜，感染源很有可能跟北農有關；另外還有1例台北市的確診者，曾在樹林區博愛街市場工作，因此這2座市場即日起休市三天，攤商全面啟動採檢。

侯友宜表示，今日11例中有3人在居家隔離期間採檢出來，傳播鏈已在掌握中，另跟北農和環南市場相關有4人，包括一名中和市民在北農當拍賣員、一名板橋居民常到環南市場批貨、還有一位新莊市民在環南市場賣菜，其中有一人傳染給兒子，總共4例。

值得注意的是，今天還有一例不明的感染源，經過衛生局疫調查證，該確診者常在板橋重慶黃昏市場賣菜，同住人常到北農批貨，侯友宜說，對於確診者感染源是否跟北農有關，仍在查證中，但「推判可能性很高」。

侯友宜指出，還有一位住在台北市的確診個案，早上會到樹林博愛街市場工作，為了甚至慎重起見，板橋重慶黃昏市場、樹林博愛市場今日起休市三天，重慶黃昏市場每位攤商都已安排到就近採檢站採檢，樹林博愛街市場明天則派機動快篩隊進駐，攤商需要持陰性證明才可入場營業。