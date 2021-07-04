國內疫情嚴峻，許多位於第一線防疫的公務人員，不幸遭到感染被隔離治療，銓敘部日前發函各機關，將比照SARS期間的作法，公務人員執行職務時確診COVID-19，隔離治療得視同住院治療發給1萬元至10萬元不等的慰問金。

最近有許多防疫第一線的醫護人員，因國內疫情嚴峻，在照護新冠肺炎確診者時，不幸遭到感染而成為輕症的確診者，為了保持有效醫療量能，沒有被收治住院，而是配合疫情指揮中心的應變措施，轉送到集中檢疫場所或防疫旅館隔離治療。

銓敘部表示，根據《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》，公務人員於執行職務時，發生意外致傷病住院治療，可按照住院日數發給新台幣1萬元至10萬元不等之慰問金

過去在SARS流行期間，有鑑於SARS屬擴散迅速且危險性極高的重大傳染病，各機關曾依前行政院人事行政局訂定的發給辦法，規定公務人員如於執行職務時遭感染，致傷病、失能或死亡，經權責機關認定後，得發給慰問金。

銓敘部表示，此次的疫情與SARS同屬擴散迅速且危險性極高的重大傳染病，因此日前發出通函規定，公務人員執行職務時確診COVID-19，在集中檢疫場所(含防疫旅館)隔離治療時，得視同住院治療給慰問金。