隨屏東持續發展，自來水用戶數將持續大幅增加，台灣自來水公司為提供屏東地區自來水用戶更便捷的用水服務，5日在屏東市青島街35號正式成立屏東區管理處，盼能提供在地人更熱忱的服務感度。

屏東區管理處共轄管五個營運所及一個給水廠，分別為屏東所、高樹所、東港所、潮州所、恆春所及牡丹廠。有鑑於推動屏東縣自來水供水普及率提升，台水公司在106~109年間總計投入36億元，辦理淨水場及無自來水延管工程。

台水指出，為擴大服務視野，精進服務品質因此向台電租用青島街營運場址，作為屏東區管理處臨時辦公廳。

台水公司第七區管理處處長武經文表示，經過多年的努力，屏東地區供水普及率由106年初49.39%提升至109年底60.55%，新增供水戶數超過3萬戶，預估至110年6月底止供水普及率更提升至61.5%，未來仍將全力以赴持續推動，提供「到位、有感、有效」之自來水服務，為屏東鄉親創造「量足、質優、服務好」之自來水價值。