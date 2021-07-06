華航諾富特群聚案爆發以來，國內實施大規模篩檢找出社區感染源，但最近卻有第一線醫護人員出面爆料指出，自5、6月開始配合數萬人的篩檢以來，衛福部直到昨天才發函醫療機構說明採檢費用的申報方式，甚至指出若經審核有溢領或不符規定者，將追繳相關費用。衛福部長陳時中今天澄清，只要有做一定拿的到錢，會再與健保署會商，把規則說清楚。

屏東醫院心臟血管外科主治醫師吳欣岱昨在臉書貼文，指出健保署日前發函說明檢驗費用申報方式，如經疾管署審核發現有溢領或不符規定情形，將由健保署追繳相關費用，此舉恐讓過去在急診篩檢的都得改單，第一線執行人員將欲哭無淚、假日加班。

吳欣岱指出，明明5、6月就開始進行大規模篩檢，但有醫院上周五才收到通知，中央事後才說明算錢方式就算了，還直接寫經審核有不符規定者，得追討費用，「說好的超前部署呢？還是行政人員的工時不是工時？」

陳時中今天下午回應，表示追繳是針對有溢領的情形，但有做的一定領得到錢，請第一線人員不用擔心，若行政上講求完整，也不會往前追、而是往後做。至於行政上的作業程序，陳時中也說，會找健保署討論，不會出現不合理的費用刪減。

健保署也澄清，本案是疾管署主責，健保署只是行政協助代辦該項撥款業務，並協助代轉該作業核付給醫療院所。至於審核作業是由疾管署負責，不在健保署，健保署是依疾管署審查核算費用再核撥給醫療院所，中間不做任何審核。